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2 часа назад

Агата Муцениеце призналась, что мечтает сыграть "одержимого демонами убийцу"

Газета.Ru

Актриса Агата Муцениеце мечтает сыграть «одержимого демонами убийцу». Об этом она заявила в видео на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В ролике Муцениеце появилась с расширенными зрачками после использования глазных капель.

Муцениеце призналась, что мечтает сыграть "одержимого демонами убийцу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я на осмотре у врача, и мне закапали капли, которые расширяют зрачок. Прикиньте, какие у меня глаза большие, — сказала актриса. — Такой взгляд сразу, будто я могла бы быть вампиршей-убийцей. Или оборотнем. А я правда мечтаю сыграть одержимого демонами убийцу».

В 2011 году Муцениеце обрела известность благодаря роли Дарьи Старковой в телесериале «Закрытая школа». Она также снялась в сериалах «Крюк», «Красивая жизнь», «Квест» и «Стая».

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