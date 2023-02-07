Ходченкова в платье с глубоким декольте пришла на кинопремьеру

В кинотеатре "Иллюзион" состоялась светская премьера полнометражного фильма "Я "любила" мужа" со Светланой Ходченковой. Гостями мероприятия стали Александр Цыпкин , Мария Мацель, Ольга Ломоносова , Александра Власова, Александр Энберт и многие другие.

Главная героиня премьеры, Светлана Ходченкова, вышла в свет черном платье с глубоким декольте. Актрисе сделали укладку с легкими голливудскими локонами и вечерний макияж с акцентом на глазах.

В 2005-2010 годах Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычом. Впоследствии актриса состояла в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным: в 2015-м пара обручилась, однако спустя год рассталась. В 2021-м Петришин женился на дочери теннисиста Евгения Кафельникова — модели Алесе, тогда же у молодоженов родилась дочь Киара.