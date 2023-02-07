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41 минуту назад

Светлана Ходченкова в черном платье с глубоким декольте пришла на кинопремьеру

Газета.Ru

Актриса Светлана Ходченкова пришла на премьеру полнометражного фильма "Я "любила" мужа". Соответствующие снимки предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Ходченкова в платье с глубоким декольте пришла на кинопремьеру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В кинотеатре "Иллюзион" состоялась светская премьера полнометражного фильма "Я "любила" мужа" со Светланой Ходченковой. Гостями мероприятия стали Александр Цыпкин, Мария Мацель, Ольга Ломоносова, Александра Власова, Александр Энберт и многие другие.

Главная героиня премьеры, Светлана Ходченкова, вышла в свет черном платье с глубоким декольте. Актрисе сделали укладку с легкими голливудскими локонами и вечерний макияж с акцентом на глазах.

В 2005-2010 годах Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычом. Впоследствии актриса состояла в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным: в 2015-м пара обручилась, однако спустя год рассталась. В 2021-м Петришин женился на дочери теннисиста Евгения Кафельникова — модели Алесе, тогда же у молодоженов родилась дочь Киара.

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