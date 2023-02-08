От Болконского до Штирлица: 95 лет назад родился Вячеслав Тихонов

Его Штирлиц, Андрей Болконский, тракторист Морозов и многие другие роли стали классикой кинематографа. Сегодня 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

Фото: Кадр из фильма "Война и мир" Кадр из фильма "Война и мир"

Это Вячеслав Тихонов предложил включить в сценарий «Семнадцати мгновений весны», пожалуй, самую трогательную сцену – встречу в кафе «Элефант». Немой диалог между Штирлицом и его женой до сих пор является примером неподражаемой актерской игры. «Как считают большинство обывателей, эта роль – главная для Вячеслава Васильевича, хотя он таковой ее не считал. И вообще у Тихонова много военных ролей, которые он играет изумительно, ему удается передать и дух, и настрой того времени, тех солдат», – рассказала заведующая отделом «Дом-музей Вячеслава Тихонова» Екатерина Пушкина.

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В этом доме прошло детство будущего актера. Отсюда 13-летний Слава ходил на занятия в ремесленное училище, а затем на военный завод, где работал у станка. Но самой любимой дорожкой была эта – в сторону кинотеатра «Вулкан». Пять лет назад дом актера вновь распахнул свои двери. Теперь как музей. Несколько экспонатов Вячеслав Васильевич передал сюда лично.

«Всегда мы его оставляли одного в зале. И было видно, что он смотрит, трогает стулья. Он поглаживал диван и вспоминал детство, родителей. Для него эта мебель была памятной», – рассказала директор Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса Ирина Ушакова.

На протяжении всей экскурсии посетителей сопровождает голос Тихонова. Это нарезки его интервью с рассказами о жизни и творчестве. Например, когда родственники узнали, что он подал документы во ВГИК, ревели несколько дней, вспоминал народный артист. Родители хотели, чтобы сын стал токарем или агрономом. Но уже скоро слезы сменились гордостью. Вчерашний студент получил роль в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия».

«Для меня он прежде всего папа. И, конечно, семья для него – счастье. Все отъезды его мучили, отрывали от семьи, он был таким домашним человеком», – рассказала дочь Вячеслава Тихонова Анна Тихонова.

Во ВГИКе Тихонов встретил свою первую любовь – Нонну Мордюкову. Кроме «Молодой гвардии» вместе они снялись еще в трех картинах. Две из них – «Они сражались за Родину» и «Война и мир» – также стали классикой советского кино. Своим Андреем Болконским Тихонов остался недоволен. Даже хотел бросить профессию. Но именно после этой роли Татьяна Лиознова пригласила актера сниматься в своем легендарном фильме. В прошлом году в родном Павловском посаде Вячеславу Тихонову установили памятник. Здесь он, конечно, в образе знаменитого разведчика. Штирлиц вошел в хвойный лес и сел на землю, он осторожно погладил землю рукой, он знал, на что идет – именно этот момент взял за основу скульптор