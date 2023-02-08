Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
2 часа назад

Куда пропала девочка из "Парка Юрского периода" Спилберга

Мира Маркина

Ариана Ричардс прославилась в 14 лет, когда в 1993 году на большой экран вышел фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода". Однако, несмотря на всемирную известность, с тех пор в заметных картинах Ричардс мы не видели.

Куда пропала девочка из "Парка Юрского периода" Спилберга
Фото: Кадр из фильма "Парк Юрского периода"Кадр из фильма "Парк Юрского периода"

Подробнее о том, куда пропала артистка – в материале "Рамблера".

К слову, роль в "Парке Юрского периода" не была дебютной для юной Арианы. Актриса начинала с рекламы, а в 8 лет впервые появилась в кино. В 1992 за роль в фильме "Подменены при рождении" Ричардс удостоилась премии "Молодые актеры" в номинации "Лучшая актриса, играющая в телефильме".

Вскоре девочку заметил Стивен Спилберг и пригласил ее исполнить роль Лекс Мерфи в своем новом фильме. Ариане удалось вжиться в роль, и она сыскала успех у кинозрителей: рассудительная, но храбрая девочка, которая противостоит древним ящерам, очаровала публику.

Ричардс стала настоящей звездой, но ранняя слава не пошла ей на пользу. По воспоминаниям актрисы, она не была готова, что ее ежедневно будут узнавать на улице. Ариана даже признавалась, что не могла спокойно пообедать, чтобы не столкнуться с фанатом.

После успеха первой части Ричардс появилась в продолжении картины "Парк Юрского периода: Затерянный мир" в 1997 году, а затем пропала с экранов.

Куда пропала исполнительница главной роли в сериале "Доярка из Хацапетовки"

Прославившись в юном возрасте, спустя годы Ариана не захотела продолжать карьеру в Голливуде. Однако она нашла себя в другом: Ричардс занялась живописью и стала владелицей художественной галереи в Портленде. Ариана вышла замуж за каскадера Марка Болтона и родила ему дочь.

К слову, одна из картин Ричардс висит в кабинете Стивена Спилберга.

Актеры,Парк Юрского периода,Ариана Ричардс,Стивен Спилберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители