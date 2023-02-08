Куда пропала девочка из "Парка Юрского периода" Спилберга

Ариана Ричардс прославилась в 14 лет, когда в 1993 году на большой экран вышел фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода". Однако, несмотря на всемирную известность, с тех пор в заметных картинах Ричардс мы не видели.

Фото: Кадр из фильма "Парк Юрского периода" Кадр из фильма "Парк Юрского периода"

Подробнее о том, куда пропала артистка – в материале "Рамблера".

К слову, роль в "Парке Юрского периода" не была дебютной для юной Арианы. Актриса начинала с рекламы, а в 8 лет впервые появилась в кино. В 1992 за роль в фильме "Подменены при рождении" Ричардс удостоилась премии "Молодые актеры" в номинации "Лучшая актриса, играющая в телефильме".

Вскоре девочку заметил Стивен Спилберг и пригласил ее исполнить роль Лекс Мерфи в своем новом фильме. Ариане удалось вжиться в роль, и она сыскала успех у кинозрителей: рассудительная, но храбрая девочка, которая противостоит древним ящерам, очаровала публику.

Ричардс стала настоящей звездой, но ранняя слава не пошла ей на пользу. По воспоминаниям актрисы, она не была готова, что ее ежедневно будут узнавать на улице. Ариана даже признавалась, что не могла спокойно пообедать, чтобы не столкнуться с фанатом.

После успеха первой части Ричардс появилась в продолжении картины "Парк Юрского периода: Затерянный мир" в 1997 году, а затем пропала с экранов.

Прославившись в юном возрасте, спустя годы Ариана не захотела продолжать карьеру в Голливуде. Однако она нашла себя в другом: Ричардс занялась живописью и стала владелицей художественной галереи в Портленде. Ариана вышла замуж за каскадера Марка Болтона и родила ему дочь.