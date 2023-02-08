Круз отменил съемки "Миссия невыполнима" ради коронации Карла III

Американский актер Том Круз отложит съемки продолжения фильма «Миссия невыполнима», чтобы присутствовать на коронации Карла III. Об этом сообщает The Sun.
Источник, близкий к Тому Крузу, рассказал журналистам, что актер приостанавливает съемки восьмой части шпионской франшизы «Миссия Невыполнима», чтобы посетить коронацию Карла III.
«Том был приглашен на коронацию короля Карла, и он ни за что бы не отказался. Это очень престижное событие, а Том — настоящий роялист, к тому же он теперь близок с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Том сказал кинопродюсерам, чтобы они свернули производство фильма «Миссия Невыполнима» на время коронационных выходных, чтобы он смог присутствовать», — уточнил источник.
Он добавил, что просьба Тома Круза шокировала некоторых участников съемок, ведь актер так предан своему ремеслу и никогда не отступает от своего напряженного производственного графика.
«Но такое важное и грандиозное событие, как коронация Карла III, он не хотел бы пропустить. Для Тома это огромное событие и большая честь», — отметил инсайдер.
В мае 2022 года Том Круз принял участие в конкурсе «Галопом по истории», который проходил в рамках Платинового юбилея Елизаветы II. В это же время в одном из интервью актер рассказал о своем восхищении королевой и британской монархией.
Ранее сообщалось, что Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах.