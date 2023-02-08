Круз отменил съемки "Миссия невыполнима" ради коронации Карла III

«Том был приглашен на коронацию короля Карла, и он ни за что бы не отказался. Это очень престижное событие, а Том — настоящий роялист, к тому же он теперь близок с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Том сказал кинопродюсерам, чтобы они свернули производство фильма «Миссия Невыполнима» на время коронационных выходных, чтобы он смог присутствовать», — уточнил источник.