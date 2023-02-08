Умер исполнитель культовой роли в «Полицейской академии»

Зрители запомнили его всего по одному персонажу.

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В Канаде в возрасте восьмидесяти девяти лет ушел из жизни известный североамериканский актер Джордж Р. Робертсон.

Последние месяцы он очень сильно болел, в связи с чем постоянно находился в клинике, откуда ему уже не суждено было выйти.

На счету артиста великое множество театральных постановок и фильмография почти в восемьдесят картин и сериалов.

Однако зрители всего мира запомнили артиста всего по одному его персонажу – комиссару Генри Херсту в серии фильмов «Полицейская академия».