Американский актер Эштон Кутчер рассказал, что из-за волчанки (васкулита) он оглох на одно ухо. Подробностями артист поделился в беседе с авторами подкаста Chicks in the Office, сообщает издание People.
Кутчер поделился, что на недавней премьере романтической комедии "К тебе или ко мне?", в которой сыграл с Риз Уизерспун, он выглядел немного странно, поскольку не слышал фотографов на красной дорожке:
"Не понимаю, кто выкрикивает мое имя, а на красной дорожке многие кричат: "Риз, Эштон! Сюда! Посмотри сюда!" В какой-то момент думаешь, Боже, кошмар, посмотреть в камеру? Хорошо. Все, закончили? Отлично".
О болезни актера стало известно в августе 2022 года. Волчанка также повлияла на опорно-двигательный аппарат Эштона Кутчера.