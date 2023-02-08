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2 часа назад

Актер Эштон Кутчер рассказал о частичной потери слуха из-за болезни

Мария Иглина

Американский актер Эштон Кутчер рассказал, что из-за волчанки (васкулита) он оглох на одно ухо. Подробностями артист поделился в беседе с авторами подкаста Chicks in the Office, сообщает издание People.

Кутчер поделился, что на недавней премьере романтической комедии "К тебе или ко мне?", в которой сыграл с Риз Уизерспун, он выглядел немного странно, поскольку не слышал фотографов на красной дорожке:

"Не понимаю, кто выкрикивает мое имя, а на красной дорожке многие кричат: "Риз, Эштон! Сюда! Посмотри сюда!" В какой-то момент думаешь, Боже, кошмар, посмотреть в камеру? Хорошо. Все, закончили? Отлично".

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О болезни актера стало известно в августе 2022 года. Волчанка также повлияла на опорно-двигательный аппарат Эштона Кутчера.

Ранее Андерсон раскрыла судьбу купальника из "Спасателей Малибу".

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