Американский актер Эштон Кутчер рассказал, что из-за волчанки (васкулита) он оглох на одно ухо. Подробностями артист поделился в беседе с авторами подкаста Chicks in the Office, сообщает издание People.

Кутчер поделился, что на недавней премьере романтической комедии "К тебе или ко мне?", в которой сыграл с Риз Уизерспун, он выглядел немного странно, поскольку не слышал фотографов на красной дорожке: