Эпплгейт думает о завершении карьеры из-за рассеянного склероза

Актриса Кристина Эпплгейт заявила, что предстоящая премия Гильдии киноактеров может стать для нее последней из-за прогрессирующего заболевания. Ее слова передает Page Six.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Эпплгейт призналась, что она не может себе представить, как будет проводить 12-14 часов на съемочной площадке:

"В данный момент у меня такой возможности нет".

Диагноз рассеянный склероз актрисе поставили в начале 2021 года. Из-за заболевания она поставила на второй план актерскую карьеру и призналась, что не может ходить без трости.

Сейчас Эпплгейт занимается озвучанием, "чтобы заработать немного денег и убедиться, что дочь сыта".

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