Жижин рассказал о новом сезоне сериала «Патриот»

Премьера третьего сезона сериала «Патриот» состоится на канале ТНТ 13 февраля. Главный герой — Саня Кучин, бравый парень, вернувшийся из армии и заслуживший звание легенды в своем провинциальном городе. Редакция «Слово и Дело» расспросила актера Антона Жижина, исполнившего главную роль, о новом сезоне, подготовке к съемкам и современном телезрителе.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

— Перед премьерой второго сезона «Патриота» вы жили в Екатеринбурге. Сейчас все кардинально изменилось, вы переехали в Москву. Как у вас получается совмещать темп мегаполиса, семью, театральные гастроли?

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— Начнем с того, что окончательно мы переехали в Москву только сейчас — после того, как сняли третий сезон. До этого я действительно мотался из Екатеринбурга в Москву, жил в столице по 6-8 месяцев.

Как удается совмещать? Ну, а как по-другому? Надо работать, поэтому и получается. Получается находить время друг для друга, получается даже иногда отдыхать всем вместе, куда-то выезжать. Ко всему привыкаешь, под все подстраиваешься. Я считаю, это правильно.

Антон Жижин вырос в небольшом селе в Пермском крае и с детства проявлял актерский талант. Его первым прорывом можно назвать пародию на сериал «Реальные пацаны», которую он снял вместе с друзьями. Свой проект он назвал «Нереальные пацаны» и отправил продюсеру канала ТНТ Антону Зайцеву. Тот парня похвалил и посоветовал развивать актерские навыки. После школы Антон поступил в Екатеринбургский театральный институт. Но актерскую карьеру пришлось поставить на паузу из-за призыва в армию. Однако именно благодаря службе молодой актер получил роль в сериале «Патриот». Пробы записывались прямо в казарме. Первый сезон прошел крайне удачно и сделал из Антона звезду канала ТНТ. Актер женат. 10 сентября 2021 года он сообщил о рождении дочери.

— Смотрите ли вы вместе со своей семьей сериалы с вашим участием? Узнает ли вас дочь на экране и как реагирует на это?

— Специально каждый день не смотрим (улыбается). Но премьеры, повторы, на которые попадаем по телевизору, или то, что находим в интернете — смотрим, конечно. Дочке уже полтора года, так что сейчас она меня уже узнаёт на экране, реагирует — говорит: «Папа!»

— В новом сезоне вы бежите под трек The Hatters, а также ставите песни группы фоном в своих видеонарезках в соцсетях. Какая композиция этой группы ваша любимая? Насколько часто вообще слушаете треки из «Патриота» в жизни?

— Нет такого, что я специально слушаю все саундтреки из сериала (улыбается). В плейлисте у меня всех их нет. Я и правда люблю группу The Hatters. Их песня, которая сразу приходит на ум — «Я делаю шаг». Если я хочу послушать The Hatters, сначала ставлю ее, а потом уже всё остальное.

— Герой Саня — всегда в прекрасной физической форме. Вы занимаетесь спортом для себя или для роли Сани? Вводятся ли какие-то особенные ограничения или нововведения в рационе питания и режиме во время подготовки к съемкам сериала?

— Герой Саня, в отличие от меня, всегда должен находиться в прекрасной физической форме, потому что это образ. Кучин — бравый парень, который обязательно должен быть крепким. В жизни я не особенно спортивный, поэтому к каждому сезону приходится основательно готовиться. За два месяца до съемок я приезжаю в Москву (то есть приезжал, пока не переехал в столицу) к своему тренеру, с которым уже третий год мы готовимся к сериалу. Его зовут Андрей Кузнецов, он мастер спорта по фитнесу. Он разрабатывает программу тренировок согласно моим физическим возможностям — то есть раскачивает меня. Я занимаюсь четыре, а то и пять раз в неделю, каждую неделю в течение этих двух месяцев. В свободное от смен время я тоже посещаю зал с тренером, чтобы поддерживать физическую форму. Когда съемки сезона подходят к концу, я настолько активно в зал не хожу — иногда выбираюсь, но не так часто.

В рационе перед съемками тоже происходят изменения. Я придерживаюсь диеты, ем еду из доставки — преимущественно белковую. Соблюдаю все эти «золотые правила», которые необходимы во время активных тренировок и «раскачки». Распорядка дня в том числе придерживаюсь: нужно высыпаться, восстанавливаться, потому что тренировки тяжелые — без соблюдения этих правил результата не будет.

— Екатерина Новокрещенова, которая сыграла роль напарницы вашего героя, только начала свой путь в кино. Каково работать с новым поколением актеров?

— С Катей я познакомился как раз на съемках третьего сезона «Патриота», до этого я ее не знал. Насколько я помню, она сейчас еще учится в театральном институте. Очень круто, что, будучи еще студенткой, ей уже досталась такая большая роль в рейтинговом сериале. Работать с Катей легко — она талантливая девушка. Я уверен, что у нее вообще все впереди, а «Патриот» — прекрасный старт. У меня был такой же, ведь три-четыре года назад я начал с этого проекта.

А что касается нового поколения, то я, наверное, и сам к нему отношусь, поэтому во время работы мы были на одной волне, разговаривали на одном языке, так сказать. Разница в возрасте в шесть лет оказалась несущественной. Все было легко, на позитиве и с юмором, мы помогали друг другу на съемочной площадке.

— Какие изменения ждут вашего героя в третьем сезоне «Патриота»?

— Ну, начнем с того, что все не стоит на месте — в нашей истории, в том числе. Происходят разные ситуации, о которых я не могу рассказывать, чтобы не было спойлеров (улыбается). Саня тоже меняется. Порой ему приходится в краткие сроки принимать взвешенные решения. Получается это у него не всегда, но Саня над этим работает! Даже чаще всего не получается — и выходит смешно. Тем не менее он учится. Кучину предстоит понять, кто он, что он и откуда, кто его родители. Эта сюжетная линия идет параллельно со всеми остальными событиями на протяжении всего нового сезона. Сезон, кстати получился драматичный, на мой взгляд, а Саня раскрывается с совершенно разных сторон. Будет интересно — надо смотреть! Я просто боюсь сейчас наговорить лишнего и испортить вам впечатление от просмотра новых серий (смеется).

— Российский кинематограф переживает интересный период. Как вы считаете, чем сейчас можно завлечь зрителя? Есть ли эти составляющие в новом сезоне «Патриота»?