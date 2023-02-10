Филиппенко прокомментировал свой уход из театра Моссовета

Народной артист России, актер Александр Филиппенко прокомментировал агентству «Интерфакс» свой уход из труппы театра Моссовета.

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Филиппенко заявил, что решение театра не продлевать с ним контракт было плановым и заранее согласовано с руководством. По его словам, сейчас в спектакли с его участием введены артисты из второго состава. Артист добавил, что сейчас уехал к дочери.

По информации агентства, ранее появилась информация о том, что Филиппенко был уволен из театра Моссовета и уехал из России в Вильнюс.

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.