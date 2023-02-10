Филиппенко прокомментировал свой уход из театра Моссовета

Народной артист России, актер Александр Филиппенко прокомментировал агентству «Интерфакс» свой уход из труппы театра Моссовета.
Филиппенко заявил, что решение театра не продлевать с ним контракт было плановым и заранее согласовано с руководством. По его словам, сейчас в спектакли с его участием введены артисты из второго состава. Артист добавил, что сейчас уехал к дочери.
По информации агентства, ранее появилась информация о том, что Филиппенко был уволен из театра Моссовета и уехал из России в Вильнюс.
13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.
Позже актриса Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет. Артистка отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.