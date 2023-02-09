В 105 лет умерла актриса из "12 стульев" и "Мастера и Маргариты"

В Белграде в возрасте 105 лет скончалась Бранка Веселинович, югославская и сербская актриса театра, кино и ТВ. Бранка была самой возрастной актрисой Сербии, а в последние несколько месяцев - самой старой из актрис мира. Об этом пишет Danas.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Бранка родилась в 1918 году в многодетной семье в Стари Бечей (тогда это была территория Австро-Венгрии). С 1936-го училась в Школе актерского мастерства при Национальном театре в Белграде.