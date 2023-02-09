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2 часа назад

В 105 лет умерла актриса из "12 стульев" и "Мастера и Маргариты" Бранка Веселинович

Российская Газетаиещё 2

В Белграде в возрасте 105 лет скончалась Бранка Веселинович, югославская и сербская актриса театра, кино и ТВ. Бранка была самой возрастной актрисой Сербии, а в последние несколько месяцев - самой старой из актрис мира. Об этом пишет Danas.

В 105 лет умерла актриса из "12 стульев" и "Мастера и Маргариты"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Бранка родилась в 1918 году в многодетной семье в Стари Бечей (тогда это была территория Австро-Венгрии). С 1936-го училась в Школе актерского мастерства при Национальном театре в Белграде.

Веселинович - обладательница большого количества регалий, сыгравшая за карьеру в более чем ста спектаклях и десятках фильмов и сериалов. Среди них, в частности, - американо-югославская версия "12 стульев" Мела Брукса и югославо-итальянская версия "Мастера и Маргариты" 1972-го.

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