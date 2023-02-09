«Мне нравилась эта роль»: Фрейзер — о своем герое из отмененной «Бэтгерл»

Во время посещения шоу Говарда Стерна , Брендан Фрейзер рассказал о своём злодее Светлячке, которого актёр сыграл в отменённой картине «Бэтгёрл». Фрейзер в очередной раз выразил сожаление о том, что фильм так и не вышел.

Сам персонаж очень сильно полюбился актёру. По словам Фрейзера, хоть его персонаж и злодей, ему можно начать сопереживать, поскольку в фильме он попадает в затруднительное положение.

Это была история о парне, который был зол на всю систему. Ему ничего не оставалось, кроме как сжечь её дотла. У вас к персонажу есть симпатия и немного человечности, даже несмотря на то, что он злодей. В сценарий это вписывалось очень, очень хорошо. Мне нравилась эта роль.