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10 минут назад

«Мне нравилась эта роль»: Фрейзер — о своем герое из отмененной «Бэтгерл»

Чемпионат.com

Во время посещения шоу Говарда Стерна, Брендан Фрейзер рассказал о своём злодее Светлячке, которого актёр сыграл в отменённой картине «Бэтгёрл». Фрейзер в очередной раз выразил сожаление о том, что фильм так и не вышел.

«Мне нравилась эта роль»: Фрейзер — о своем герое из отмененной «Бэтгерл»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сам персонаж очень сильно полюбился актёру. По словам Фрейзера, хоть его персонаж и злодей, ему можно начать сопереживать, поскольку в фильме он попадает в затруднительное положение.

Это была история о парне, который был зол на всю систему. Ему ничего не оставалось, кроме как сжечь её дотла. У вас к персонажу есть симпатия и немного человечности, даже несмотря на то, что он злодей. В сценарий это вписывалось очень, очень хорошо. Мне нравилась эта роль.

Видео доступно на YouTube-канале The Howard Stern Show. Права на видео принадлежат The Howard Stern Show.

«Бэтгёрл» — отменённый фильм, который должен был расширить киновселенную DC. Warner Bros. заявляла, что ленту вряд ли когда-нибудь покажут.

Актеры,Брендан Фрейзер,Говард Стерн,
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