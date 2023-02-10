Кто сыграет священника в новой адаптации "Изгоняющего дьявола"

Стало известно имя актера, который сыграет роль священника в современной адаптации культового хоррора «Изгоняющий дьявола». Им стал звезда «Декстера» и «Побега» Рафаэль Сбардж, сообщает Deadline.

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Актер воплотит на экране образ пастора, которого в оригинальной картине 1973 года сыграл легендарный Макс фон Сюдов.

Помимо Сбарджа в проект уже также утвердили Оливию Маркум (она исполнит главную роль одержимой нечестью девочки), Энн Дауд («Реинкарнация», «Эксперимент «Повиновение»), Эллен Берстин («Реквием по мечте», «Фонтан») и Лесли Одом («Достать ножи: Стеклянная луковица»).

Фильм выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Peacock 13 октября. Режиссером картины станет Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин», «Ананасовый экспресс»).