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2 часа назад

Памела Андерсон заявила о готовности заменить Дженнифер Кулиндж в 3 сезоне "Белого лотоса"

Газета.Ru

Памела Андерсон ответила на завирусившийся в сети твит, в котором поклонница сериала «Белый лотос» предложила звезде сыграть родственницу выбывшей из проекта героини Дженнифер Кулидж, сообщает Just Jared.

Андерсон заявила о готовности заменить Кулиндж в 3 сезоне "Белого лотоса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда «Спасателей Малибу» призналась, что только начала смотреть сериал, но вынуждена дождаться своего возвращения в США. Все дело в том, что ее американский аккаунт HBO, на котором выходил сериал, недоступен в Канаде, где она сейчас находится.

Но по словам актрисы, первые серии шоу ей понравились и она разделяет всеобщее восхищение «Белым лотосом». Андерсон подтвердила свою готовность сыграть в 3 сезоне проекта кого-то напоминающего героиню Дженнифер Кулидж, чья сюжетная линия закончилась во втором сезоне.

«Я не амбициозный человек, но думаю, что участие в этом сериале стало бы для меня вызовом. В целом я бы не стала отказываться от подобного предложения», — подытожила Андерсон.

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