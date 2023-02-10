Андерсон заявила о готовности заменить Кулиндж в 3 сезоне "Белого лотоса"

Памела Андерсон ответила на завирусившийся в сети твит, в котором поклонница сериала «Белый лотос» предложила звезде сыграть родственницу выбывшей из проекта героини Дженнифер Кулидж, сообщает Just Jared.
Звезда «Спасателей Малибу» призналась, что только начала смотреть сериал, но вынуждена дождаться своего возвращения в США. Все дело в том, что ее американский аккаунт HBO, на котором выходил сериал, недоступен в Канаде, где она сейчас находится.
Но по словам актрисы, первые серии шоу ей понравились и она разделяет всеобщее восхищение «Белым лотосом». Андерсон подтвердила свою готовность сыграть в 3 сезоне проекта кого-то напоминающего героиню Дженнифер Кулидж, чья сюжетная линия закончилась во втором сезоне.
«Я не амбициозный человек, но думаю, что участие в этом сериале стало бы для меня вызовом. В целом я бы не стала отказываться от подобного предложения», — подытожила Андерсон.