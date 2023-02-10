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1 час назад

Риз Уизерспун опубликовала селфи с Дженнифер Энистон со съемок "Утреннего шоу"

Газета.Ruиещё 1

Риз Уизерспун поделилась фотографиями с бэкстейджа съемочной площадки "Утреннего шоу". Об этом пишет People.

Риз Уизерспун опубликовала селфи с Дженнифер Энистон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Риз Уизерспун опубликовала серию кадров со съемок сериала, на одном из которых она была запечатлена с коллегой Дженнифер Энистон.

"Последние дни съемок "Утреннего шоу"! Третий сезон уже на подходе!" - написала Уизерспун.

В посте также есть фото ее коллег по сериалу Билли Крудапа, Джулианны Маргулис, Греты Ли и других. В интервью изданию Entertainment Tonight в прошлом месяце Уизерспун сказала, что в третьем сезоне "Утреннего шоу" будет "много романтики". "Утреннее шоу" — американский драматический сериал, созданный Джеем Карсоном и рассказывающий о беспощадном мире телевидения. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Мила Кунис высмеяла Эштона Кутчера и Риз Уизерспун за "неловкие общие фото".

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