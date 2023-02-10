Риз Уизерспун опубликовала селфи с Дженнифер Энистон

Риз Уизерспун опубликовала серию кадров со съемок сериала, на одном из которых она была запечатлена с коллегой Дженнифер Энистон .

В посте также есть фото ее коллег по сериалу Билли Крудапа, Джулианны Маргулис, Греты Ли и других. В интервью изданию Entertainment Tonight в прошлом месяце Уизерспун сказала, что в третьем сезоне "Утреннего шоу" будет "много романтики". "Утреннее шоу" — американский драматический сериал, созданный Джеем Карсоном и рассказывающий о беспощадном мире телевидения. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Мила Кунис высмеяла Эштона Кутчера и Риз Уизерспун за "неловкие общие фото".