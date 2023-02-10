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44 минуты назад

Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России

Национальная Служба Новостей

Польская актриса Барбара Брыльска в интервью YouTube-каналу «Абзац» заявила, что Лии Ахеджаковой следует уехать из России.

Брыльска посоветовала Ахеджаковой уехать из России
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Комментируя новость о том, что в театре «Современник» сняли постановку с участием народной артистки РФ, она отметила, что «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.

«Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — процитировали ведущие Брыльску.

Ранее народный артист России Олег Басилашвили заявил в беседе с НСН, что готов заступиться за свою коллегу Лию Ахеджакову, отметив, что считает всё произошедшее полнейшим безобразием.

Актеры,Барбара Брыльска,Олег Басилашвили,
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