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1 час назад

Звезда «Бриджертонов» назвала неочевидный минус съемок в корсете

Lenta.ru

27-летняя британская актриса, звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли рассказала о съемках в корсете и назвала неочевидный минус такой одежды. Ее цитирует The Sunday Times.

Звезда «Бриджертонов» назвала неочевидный минус съемок в корсете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Эшли, сыгравшей во втором сезоне сериала, сниматься в корсете было очень больно. Кроме того, когда актриса разоблачалась, у нее наблюдалась деформация живота.

«Корсеты все выдавливают к низу живота. Когда снимаешь его, можно увидеть выпуклость. Я ненавидела носить корсеты на съемках "Бриджертонов"», — пожаловалась она.

При этом эстетически корсеты актрисе очень нравились.

«Они такие красивые, но я ненавижу их. Никогда больше!» — пообещала она.

Ранее американский актер Пол Радд признался, что с трудом пришел в форму ради роли супергероя Человека-муравья после 50 лет.

«Я очень усердно тренировался, чтобы вернуться в форму перед "Квантоманией". Я понял, что это намного труднее, чем в прошлый раз», — заявил актер, до того игравший эту роль в 2018 году.

Актеры,Пол Радд,
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