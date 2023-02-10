Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Актриса-культуристка из "Американских гладиаторов" Тоня Найт умерла в 56 лет

Российская Газета

Скончалась культуристка Тоня Найт ("Голда") - звезда шоу "Американские гладиаторы", которое с переменным успехом шла на протяжении восьми сезонов в 1989-1997 годах, взяв ряд премий. Голде пришлось покинуть "Гладиаторов" из-за травмы колена.

Актриса-культуристка Тоня Найт умерла в 56 лет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Карьеру Тони, стяжавшую призовые места на конкурсах "Мисс Олимпия" и "Мисс Интернешнл", сопровождали скандалы - вплоть до лишения всех титулов, дисквалификации и отстранения от выступлений.

Как передают профильные ресурсы, Найт умерла в возрасте 56 лет в Канзасе 7 февраля. Причина - рак.

Тоня Найт родилась в 1966 году в Миссури. В профессиональных соревнованиях участвовала с середины 80-х. Была замужем за культуристом Джоном Потитом, ныне покойным.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители