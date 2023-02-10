Актриса-культуристка Тоня Найт умерла в 56 лет

Скончалась культуристка Тоня Найт ("Голда") - звезда шоу "Американские гладиаторы", которое с переменным успехом шла на протяжении восьми сезонов в 1989-1997 годах, взяв ряд премий. Голде пришлось покинуть "Гладиаторов" из-за травмы колена.

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Карьеру Тони, стяжавшую призовые места на конкурсах "Мисс Олимпия" и "Мисс Интернешнл", сопровождали скандалы - вплоть до лишения всех титулов, дисквалификации и отстранения от выступлений.

Как передают профильные ресурсы, Найт умерла в возрасте 56 лет в Канзасе 7 февраля. Причина - рак.