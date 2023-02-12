Ильин признался, что хотел уйти из "Склифосовского" после первого дня

Народный артист России Андрей Ильин, играющий в сериале "Склифосовский" хирурга Геннадия Кривицкого, как оказалось, хотел покинуть проект после первого же съемочного дня. Признание актер сделал в эфире программы "Привет, Андрей", посвященный премьере фильма "Море. Солнце. Склифосовский".
Первый кинематографический пациент Ильина - парень со стрелой во лбу. По сценарию хирург должен был сделать пациенту КТ. Перед манипуляцией Ильину требовалось расстелить на кушетке одноразовую простынь. Но она никак не хотела раскрываться ровно. А движения должны были быть доведены до автоматизма, ведь герой Ильина - известный челюстно-лицевой хирург.
Артист признался, что в первый съемочный день к нему присматривались, как к новичку. Он чувствовал повышенное внимание со стороны всей съемочной группы, не говоря уже о коллегах по площадке.
"Второй раз, второй дубль - я опять начинаю расстилать, кое-как расстелил, начинаю его сажать, а он сбил простынку, потому что она синтетическая. Короче, второй дубль загубили. Третий дубль - я просто слова забыл. Четвертый дубль: я его наконец положил, включил кнопку - и ничего не поехало. Пятый дубль - он слова забыл. Шестой дубль - я его "завожу", а не рассчитали размер стрелы, она попала в эту трубу и отвалилась", - поделился воспоминаниями Ильин.
После десятого дубля Ильин перестал считать. В итоге нужную сцену отсняли, а артист остался в проекте, и его герой за время сериала успел сделать себе имя в медицинском сообществе Израиля, вернуться в Россию, устроиться на работу в НИИ имени Склифосовского и удачно жениться.