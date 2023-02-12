Ильин признался, что хотел уйти из "Склифосовского" после первого дня

"Второй раз, второй дубль - я опять начинаю расстилать, кое-как расстелил, начинаю его сажать, а он сбил простынку, потому что она синтетическая. Короче, второй дубль загубили. Третий дубль - я просто слова забыл. Четвертый дубль: я его наконец положил, включил кнопку - и ничего не поехало. Пятый дубль - он слова забыл. Шестой дубль - я его "завожу", а не рассчитали размер стрелы, она попала в эту трубу и отвалилась", - поделился воспоминаниями Ильин.