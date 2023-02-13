Абдрашитов умер из-за последствий коронавируса

Накануне не стало народного артиста РФ Вадима Абдрашитова. По словам зятя режиссёра Кирилла Вытоптова, именитый режиссёр скончался от онкологического заболевания.
Между тем ТАСС со ссылкой на информированный источник уточняет, что причиной стали последствия коронавируса и продолжительная болезнь: "Умер после продолжительной болезни после ковида", - заявил источник в окружении усопшего.
Вадим Юсупович скончался 12 февраля на 79-м году жизни. Дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.
Свою скорбь по поводу ухода кинематографиста из жизни выразил актёр, народный артист России Евгений Герасимов.