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36 минут назад

Режиссер Вадим Абдрашитов умер из-за последствий коронавируса

Российская Газета

Накануне не стало народного артиста РФ Вадима Абдрашитова. По словам зятя режиссёра Кирилла Вытоптова, именитый режиссёр скончался от онкологического заболевания.

Абдрашитов умер из-за последствий коронавируса
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Между тем ТАСС со ссылкой на информированный источник уточняет, что причиной стали последствия коронавируса и продолжительная болезнь: "Умер после продолжительной болезни после ковида", - заявил источник в окружении усопшего.

Вадим Юсупович скончался 12 февраля на 79-м году жизни. Дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

Свою скорбь по поводу ухода кинематографиста из жизни выразил актёр, народный артист России Евгений Герасимов.

Актеры,Кирилл Вытоптов,Вадим Абдрашитов,Евгений Герасимов,
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