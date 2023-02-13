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3 часа назад

Актер Юрий Григорьев рассказал, как лучевая терапия помогла ему в лечении рака

Слово и Дело

Заслуженный артист России Юрий Григорьев поделился историей борьбы с онкологией. Он отметил, что в лечении рака ему помогла лучевая терапия.

Григорьев рассказал, как лучевая терапия помогла ему в лечении рака
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Григорьев длительное время работал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!». Однако в дальнейшем на его место пришел другой кандидат. Спустя время, в 2019 году у актера обнаружили опухоль, причем предпоследней стадии. В лечении ему помогла лучевая терапия.

«Два месяца ходил каждое утро, ощущения не очень, но было огромное желание работать и я получал огромную радость от того, что работал. Прошел терапию, все замечательно — я жив, здоров и работаю», — рассказал артист о борьбе с онкологией в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Отметим, что Григорьев также известен благодаря ролям в фильмах «Гостья из будущего», «Война и мир», «Блокпост». В прошлом году вышла картина «Маленький принц», в которой актер сыграл главную роль.

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