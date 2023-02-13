Григорьев рассказал, как лучевая терапия помогла ему в лечении рака

«Два месяца ходил каждое утро, ощущения не очень, но было огромное желание работать и я получал огромную радость от того, что работал. Прошел терапию, все замечательно — я жив, здоров и работаю», — рассказал артист о борьбе с онкологией в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.