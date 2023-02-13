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1 час назад

Стали известны подробности о жизни в пансионате актрисы Ирины Выходцевой

Российская Газета

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы дал официальный комментарий относительно нахождения в Доме ветеранов сцены Заслуженной артистки России Инны Выходцевой. Напомним, ранее появились сообщения, что актриса поступила в учреждение без личных вещей и при туманных обстоятельствах.

Стали известны подробности о жизни в пансионате актрисы Ирины Выходцевой
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как следует из комментария, 88-летняя актриса поступила в Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной 26 декабря прошлого года. При ней был небольшой набор личных вещей. Всем необходимым актрису сразу же обеспечили в учреждении.

Также в департаменте сообщили, что связались с племянником актрисы, в ближайшее время он намерен отвезти ее домой, чтобы она смогла взять необходимые вещи.

В тексте комментария отмечается, что артистка окружена заботой и вниманием, она получает качественную медицинскую помощь и уход. Также ее могут навещать родственники и друзья.

Единственным условием для встреч является личное согласие человека. "К женщине уже приезжал племянник, она общалась со знакомыми из гильдии актеров, которые посещали мероприятие в Доме ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной", - отмечают в департаменте и подчеркивают, что претензий к условиям проживания у Инны Выходцевой нет.

Инна Выходцева за свою долгую творческую жизнь успела сняться в десятках знаковых картинах. В "Служебном романе" она играла сотрудницу статистического учреждения, в фильме "Москва слезам не верит" - режиссера. В картине "Всюду есть небо" у нее была главная роль.

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