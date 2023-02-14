Вера Фишер, которая в сериале "Клон" сыграла Иветти, и Режиналду Фария, исполнивший роль Леонидаса Ферраса, опубликовали совместные фото. Соответствующий пост появился в блоге Веры Фишер в соцсетях.

В сериале "Клон", который вышел на экраны в начале нулевых, Иветти и Феррас были парой, героиня называла своего бойфренда Львеночком. Несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть, они создали семью и стали родителями близнецов.

Спустя 22 года после выхода сериала актеры продолжают работать вместе и сохраняют теплые дружеские отношения. На фото, которые опубликовала Вера Фишер, она и Режиналду нежно смотрят друг на друга и целуются.

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"Иветти и Львеночек снова вместе? Дорогой мой Режиналду Фария, было очень приятно раскрыть тебя в спектакле!" — подписала публикацию 71-летняя Фишер.