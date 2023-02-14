Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Звезды сериала "Клон" продемонстрировали нежные отношения

Мира Маркина

Вера Фишер, которая в сериале "Клон" сыграла Иветти, и Режиналду Фария, исполнивший роль Леонидаса Ферраса, опубликовали совместные фото. Соответствующий пост появился в блоге Веры Фишер в соцсетях.

В сериале "Клон", который вышел на экраны в начале нулевых, Иветти и Феррас были парой, героиня называла своего бойфренда Львеночком. Несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть, они создали семью и стали родителями близнецов.

Спустя 22 года после выхода сериала актеры продолжают работать вместе и сохраняют теплые дружеские отношения. На фото, которые опубликовала Вера Фишер, она и Режиналду нежно смотрят друг на друга и целуются.

Соцсети

"Иветти и Львеночек снова вместе? Дорогой мой Режиналду Фария, было очень приятно раскрыть тебя в спектакле!" — подписала публикацию 71-летняя Фишер.

Звезды, которые бросили все и стали отшельниками

Ранее "Рамблер" писал о звездах, которые ненавидят друг друга.

Актеры,Видео,Вера Фишер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители