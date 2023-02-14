Почему режиссер Гайдай рассорился с Моргуновым

Все, кто хорошо знал Евгения Александровича Моргунова, были в курсе непростого характера «Бывалого» – за словом он в карман не лез. Подобная несдержанность и послужила причиной разрыва актера с режиссером Леонидом Гайдаем, который, в сущности, и сделал своими картинами всесоюзно известной тройку артистов Никули-Вицин-Моргунов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Пришел. Увидел. Нагрубил

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Самой распространенной версией конфликта, после которого Леонид Гайдай серьезно разругался с Евгением Моргуновым, называют поведение последнего при просмотре отснятого материала «Кавказской пленницы» – якобы Евгений Александрович привел с собой поклонниц и громко неодобрительно высказывался по поводу происходящего на экране.

Как рассказывал друг Моргунова Владимир Цукерман, причина для ссоры была пустяковой. Но с того момента «КП» доснималась уже без Бывалого – вместо него задействовали дублера.

Цукерман утверждал, что Гайдай говорил ему о парламентерских попытках Сергея Бондарчука примирить их с Моргуновым, но Леонид Иович якобы заявил, что как человек Евгений Александрович для него перестал существовать.

Вдова актера Наталья Моргунова эту версию в целом подтвердила, сообщив только, что ее покойный муж приходил тогда «с друзьями» и поступил «нетактично». В ответ на возмущение Гайдая по поводу посторонних в просмотровом зале Моргунов ответил грубо, завязалась перепалка.

Впоследствии в интервью Наталья Николаевна добавила, что порезал «Кавказскую пленницу» при монтаже Гайдай не из-за ссоры с Моргуновым, а потому что номера с троицей, воспринимаемой зрителем как Трус-Балбес-Бывалый, в этом фильме выглядели искусственными вставками и не гармонировали с остальным материалом. Наталья Моргунова напомнила последующие попытки использовать образ троицы другими режиссерами (в частности, Рязановым в фильме «Дайте жалобную книгу»), которые она также сочла неудачными.

Версия самого режиссера

Гайдай рассказывал, что Моргунов в тот день пришел с девушками не на просмотр, а на съемочную площадку. Режиссер приказал убрать всех посторонних. Моргунов в ответ повел себя агрессивно, едва ли не бросился на Леонида Иовича.

Тогда Гайдай на глазах актера все сцены Евгения Александровича и остальной киногруппы все сцены с Бывалым из режиссерского сценария вычеркнул. Хотя неотснятого оказалось еще предостаточно. Потом Гайдай приказал отправить Моргунова в Москву, поскольку надобности в нем в киноэкспедиции больше не было.

Вдова Леонида Иовича: «Наплюй на амбиции!»