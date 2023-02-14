Австралийская актриса Кейт Бланшетт широко известна публике. За ее плечами огромное количество блестящих ролей. Но в беседе с Vanity Fair она призналась, что хочет покинуть киноиндустрию.

По словам артистки, мысль о завершении карьеры зреет у нее уже давно. Она уверена, что работать нужно по любви, а если она проходит, то Бланшетт не считает нужным продолжать деятельность.