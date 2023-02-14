Австралийская актриса Кейт Бланшетт широко известна публике. За ее плечами огромное количество блестящих ролей. Но в беседе с Vanity Fair она призналась, что хочет покинуть киноиндустрию.
«Я не могу перестать думать об этом!», — призналась она.
По словам артистки, мысль о завершении карьеры зреет у нее уже давно. Она уверена, что работать нужно по любви, а если она проходит, то Бланшетт не считает нужным продолжать деятельность.
«Ты влюбляешься или охладеваешь, и тебе нужен соблазн, чтобы возвращаться к этому», — подчеркнула она.
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