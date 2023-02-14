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2 часа назад

Актриса Кейт Бланшетт собралась уходить из кино

Катерина Саломе

Австралийская актриса Кейт Бланшетт широко известна публике. За ее плечами огромное количество блестящих ролей. Но в беседе с Vanity Fair она призналась, что хочет покинуть киноиндустрию.

«Я не могу перестать думать об этом!», — призналась она.

По словам артистки, мысль о завершении карьеры зреет у нее уже давно. Она уверена, что работать нужно по любви, а если она проходит, то Бланшетт не считает нужным продолжать деятельность.

«Ты влюбляешься или охладеваешь, и тебе нужен соблазн, чтобы возвращаться к этому», — подчеркнула она.

Ранее мы писали о том, что Эпплгейт думает о завершении карьеры из-за рассеянного склероза.

Актеры,Видео,Кейт Бланшетт,
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