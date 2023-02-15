Как сложилась жизнь Алисы Селезневой из «Гостьи из будущего»

Актриса Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу в «Гостье из будущего», сегодня празднует свой 51-й день рождения. Рассказываем, куда пропала талантливая артистка и как сложилась ее жизнь.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Школьница никак не ожидала, что после премьеры на нее обрушится популярность: девочки завидовали, мальчики пачками отправляли письма на имя Алисы Селезневой, причем на разные адреса», – пишет «СтарХит».

На съемках фильма «Воля Вселенной» Гусева познакомилась с Денисом Мурашкевичем. Их общение быстро переросло в романтические отношения, и после того как молодой человек сходил в армию, они поженились.

В 1996 году у супругов родилась дочь, которую Мурашкевич просил назвать Алисой, но Наталья уговорила его на вариант Алеся. На тот момент Гусева уже окончила Московский институт имени Гамалеи.

Наталья работала в науке, а от ролей в кино отказывалась. Например, в фильме «Авария – дочь мента» она не стала сниматься из-за сцен жестокости и насилия, чтобы не порочить образ Алисы Селезневой. Так ее кинокарьера и не состоялась.

В 2001 году Наталья развелась с Денисом. А в следующий раз о ней услышали только в 2007 году, когда она приняла участие в передаче «Главный герой», а также снялась в сериале «Литейный».

После этого Наталья вела закрытый образ жизни. Лишь в 2017 году от бывшего мужа Дениса журналисты узнали, что их дочь выросла копией матери, а экс-супруги поддерживают дружеские отношения. Также Мурашкевич рассказал, что в 2013 году актриса снова вышла замуж за арт-директора «Русфонда» Сергея Амбидера и родила еще одного ребенка.