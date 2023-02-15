Звезда сериала "Пес" рассказал, как лишился собаки

Актер Никита Панфилов признался, что после роли в сериале "Пес" он завел собаку. Но ее украли неизвестные, артист очень тяжело пережил эту потерю. Об этом сам Панфилов рассказал в интервью "Вокруг. ТВ".

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Напомним, сериал "Пес" выходил на телеканале НТВ с 2015 года. В проекте шесть сезонов. Панфилов играл бывшего детектива, который вел маргинальный образ жизни, а в какой-то момент вместе со своим верным псом стал расследовать преступления, причем успешно.

Актер рассказал, что изначально в сериале планировалось снимать мастифа, но затем решено было остановиться на немецкой овчарке. В съемках принимали участие три собаки: Граф, Рекс и Мухтар. Все животные оказались очень разными по характеру, но актер со всеми сдружился, хотя ранее был убежденным кошатником.

После фильма Панфилов решил завести собаку. У него появился большой черный беспородный пес. Но однажды он исчез. Соседи рассказали артисту, что видели, как неизвестный поманил питомца за собой, посадил в багажник, и увез. Артист пытался найти питомца, но так и не вышел на след похитителей.