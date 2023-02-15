Эльба раскритиковал "толерантную" повестку в западном кино

Один из самых крупных британских актёров современности Идрис Эльба раскритиковал нынешние тенденции в западном кинематографе. Эльбу возмущает чрезмерное внимание, которое нынче принято уделять цвету кожи актёров.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По словам Эльбы, он больше не хочет называть себя "темнокожим актёром", потому что это ограничивает его и мешает карьерному росту. В резонансном интервью британскому Esquire Идрис подчеркнул, что будучи видным членом темнокожего сообщества, он не приветствует подобную "одержимость" отделением от остальной актёрской среды.

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"Если бы мы половину времени говорили не о различиях между нами, а о том, что у нас общего, вся планета изменилась бы к лучшему в плане взаимного понимания", - подчеркнул Эльба.

Он оговорился, что расизм, конечно, более чем реален, однако его сила определяется тем, насколько вы ему позволяете быть значимым.

"Цвет нашей кожи - не более чем цвет нашей кожи", - сказал Эльба, добавив, что стал актёром не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а потому что считает актёрство отличной профессией. И на вопросы о том, каково быть "первым темнокожим" в той или иной сфере, он отвечает: "Ну, точно так же, как быть первым белым. Главное, что это - впервые для меня лично. Я не хочу быть "первым темнокожим". Я - первый Идрис", - заключил актёр.

Позицию Эльбы в соцсетях раскритиковал его коллега, звезда перезапущенных "Звёздных войн" Джон Бойега, выразив обеспокоенность его "странными заявлениями" и заявив о необходимости больше внимания обращать на "тех, кто ограничивает темнокожих актёров". "Мы - ТЕМНОКОЖИЕ. И точка", - эмоционально написал Бойега.

Эльба в той же соцсети отреагировал на эту реплику следующим образом: "На свете нет ни единой души, кто мог бы задаться вопросом, считаю ли я себя темнокожим. Актёр - это профессия. Такая же, как архитектор. Но их же не определяют через их расу. Впрочем, если ВЫ определяете свою работу через расу, это ваша прерогатива, не так ли?"