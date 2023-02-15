Актер рассказал, чем отличаются съемки в Голливуде и России.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

За свою карьеру Игорь Жижикин успел посотрудничать с разными режиссерами и актерами — причем не только в России, но и в Голливуде, — работал с Гэри Олдманом, Джонни Деппом, Харрисоном Фордом. Артист рассказал passion.ru о том, чем отечественные съемки отличаются от кинопроизводства за рубежом.

«По работе режиссера никак не отличается работа. Они везде одинаковые. А вот в специфике работы разница есть. Там фабрика уже накрученная, шустро и быстро все. У нас пока не так. Там студий-то сколько! Если Голливуд брать, то там каждая, как отдельный город. Столько декораций, снимают, что хотят», — поделился Жижикин.

Впрочем, актер считает, что сейчас, с появлением финансирования, постепенно появляется возможность и снимать на другом уровне — государство начало вкладываться в развитие отечественного кино, поэтому появилось больше качественных сценариев и проб.

Но, по словам Жижикина, даже в самом интересном и качественном проекте он не готов участвовать без гонорара: «А зачем мне бесплатно играть? Это моя работа, я учился этому много лет».

Несмотря на богатый послужной список, однако одним из своих любимых партнеров по площадке Игорь называет Павла Прилучного, с которым они пересекались в нескольких проектах, а сейчас вновь задействованы на одной съемочной площадке.