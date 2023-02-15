Соболев признался, что обрадовался неудаче Фоменко на съемках фильма

Илья Соболев признался, что обрадовался неудаче Николая Фоменко на съемках фильма
Комик Илья Соболев в эфире "Авторадио" признался, что из-за своей неопытности в кино ему было неловко сниматься с профессиональными актерами в фильме "Свободные отношения".
"Мне было неловко, у них же все с первого раза получается. Они наиграны. То есть ты наиграл это все, мышцы работают, и вот ты влетаешь, и все у тебя получается. А я пришел с бухты-барахты, из-за меня периодически переснимали дубль", - посетовал Соболев.
Он предположил, что «слетел» бы с роли еще на этапе кастинга, если бы не подсказки режиссера картины Дмитрия Невзорова. По его словам, иногда неудачные дубли бывали и у певца Николая Фоменко. Соболев признался, что испытал облегчение, когда у музыканта не получилось верно сыграть сцену с первого раза.
«К нему подошли и сказали: «Коль, давай вот так». Он поковырялся и сделал так, как надо, а у меня свалился камень с плеч», — отметил комик.