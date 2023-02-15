Соболев признался, что обрадовался неудаче Фоменко на съемках фильма

"Мне было неловко, у них же все с первого раза получается. Они наиграны. То есть ты наиграл это все, мышцы работают, и вот ты влетаешь, и все у тебя получается. А я пришел с бухты-барахты, из-за меня периодически переснимали дубль", - посетовал Соболев.