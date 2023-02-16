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59 минут назад

Жена "Полежайкина" из "Папиных дочек" высказалась о скандале с ним

Мира Маркина

Елена, жена Михаила Казакова, который играл Полежайкина в сериале "Папины дочки", устала от скандала с ним и не понимает, зачем актер выносит на обсуждение их взаимоотношения. Об этом она рассказала представителям прессы.

Жена "Полежайкина" из "Папиных дочек" высказалась об их скандале
Фото: КинопоискКинопоиск

Казаков не может ходить из-за травм, которые получил, когда упал с пятого этажа. Из-за этого, по его словам, подала на развод его жена, с которой они вместе воспитывали сына Мирослава. Когда Елену начали критиковать за это, ее четырнадцатилетняя дочь от первого брака рассказала, что Михаил употреблял неизвестные вещества и вел себя агрессивно.

Елена Казакова предполагает, что актер придает их развод огласке, чтобы напомнить о себе в связи с выходом нового сезона сериала "Папины дочки". Ей обидно, что жертвами ситуации становятся дети:

"У меня давно новая жизнь, мы не медийные, не гонимся за популярностью. <...> Но мирно у нас пока не получается решить все вопросы, договориться на словах не выходит, только через суд".

Михаила Казакова удивило высказывание бывшей возлюбленной. Он подчеркнул, что планирует обратиться к адвокату.

"Хочет, чтобы я содержал всех": Михаил Казаков о бывшей жене

Ранее дочь Елены Казаковой обвинила Михаила в насилии.

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