Актер "Ты" обвинил Netflix в романтизации серийных убийц

Актер Пенн Бэджли заявил, что стриминговый сервис Netflix провоцирует у зрителей любовь к серийным убийцам. Его слова цитирует NME.

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Бэджли исполнил роль Джо Голдберга в сериале "Ты".

Согласно сюжету, Голдберг - сталкер и серийный убийца, преследующий девушек.

Актер рассказал, что образ его персонажа был создан так, что люди "должны были влюбиться в него".

Также Бэджли обвинил Netflix в романтизации маньяка Джеффри Дамера.