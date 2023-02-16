Актер "Ты" обвинил Netflix в романтизации серийных убийц

Актер Пенн Бэджли заявил, что стриминговый сервис Netflix провоцирует у зрителей любовь к серийным убийцам. Его слова цитирует NME.
Бэджли исполнил роль Джо Голдберга в сериале "Ты".
Согласно сюжету, Голдберг - сталкер и серийный убийца, преследующий девушек.
Актер рассказал, что образ его персонажа был создан так, что люди "должны были влюбиться в него".
Также Бэджли обвинил Netflix в романтизации маньяка Джеффри Дамера.
По словам артиста, зрители, которые проявляют интерес к серийным убийцам, должны задуматься и "взглянуть на это изнутри".