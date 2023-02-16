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9 минут назад

Актер сериала "Ты" Пенн Бэджли обвинил Netflix в романтизации серийных убийц

Газета.Ru

Актер Пенн Бэджли заявил, что стриминговый сервис Netflix провоцирует у зрителей любовь к серийным убийцам. Его слова цитирует NME.

Актер "Ты" обвинил Netflix в романтизации серийных убийц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бэджли исполнил роль Джо Голдберга в сериале "Ты".

Согласно сюжету, Голдберг - сталкер и серийный убийца, преследующий девушек.

Актер рассказал, что образ его персонажа был создан так, что люди "должны были влюбиться в него".

Также Бэджли обвинил Netflix в романтизации маньяка Джеффри Дамера.

По словам артиста, зрители, которые проявляют интерес к серийным убийцам, должны задуматься и "взглянуть на это изнутри".

Актеры,Пенн Бэджли,Netflix,
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