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2 часа назад

Лолита Милявская рассказала о своей роли в сериале "Актрисы"

Российская Газетаиещё 2

На постере сериала "Актрисы", дату выхода которого обнародовали сегодня, впервые появилась Лолита Милявская, ранее не заявленная в актерском составе проекта.

Певица и актриса, которая исполнит роль директора театра Ольги Владимировны, также опубликовала тизер сериала в своем Telegram-канале.

Лолита Милявская рассказала о том, как попала в сериал.

"Приглашение на пробы к Федору Бондарчуку уже выглядело для меня, как получение "Оскара"! Проходила их дважды и, честно, ни на что не рассчитывала. Когда была утверждена на роль, скакала как юная газель. Сниматься было невероятно интересно и сложно! В одном пространстве собралась команда лучших Профессионалов. Моя героиня прекрасна, потому что она, как миллионы состоявшихся в работе женщин, при этом с "типичным" для этой категории "дополнением" - женатым любовником, которому служит и которого продвигает. Можете сказать, что все предсказуемо? А нет, потому что сценарий Паулины Андреевой, в которую я влюблена не только как в актрису, но и как в женщину! Я восхищаюсь всеми ее талантами! Кстати, после съемок я Федора Сергеевича называю только по отчеству. А ведь раньше обращалась просто по имени. Он Мастер!"

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