Гогунский будет участвовать в "Новых звездах в Африке" на ТНТ

Среди знаменитостей, которые будут выживать в ЮАР на шоу "Новые звезды в Африке", зарабатывая еду и предметы первой необходимости, будет актер Виталий Гогунский. Он прибудет на место съемки в числе первых, сообщает Uralpress.ru.
"Я привык жить честно. Плести интриги не для меня. Я ценю в людях аналогичные качества и далек от подобных игр. Навязывать дружбу с собой я тоже, конечно, не буду", — рассказал Виталий.
Он отмечает, что в экстремальных условиях становится известно, каковы люди на самом деле, "срываются маски".
В основных испытаниях участники шоу будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на необходимые товары из специального киоска. После каждого испытания им нужно будет принимать решение, как расходовать бюджет, а в конце каждого выпуска придется выбирать, кто покинет проект, и сражаться за иммунитет.