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1 час назад

Актер Виталий Гогунский будет участвовать в "Новых звездах в Африке" на ТНТ

Мира Маркина

Среди знаменитостей, которые будут выживать в ЮАР на шоу "Новые звезды в Африке", зарабатывая еду и предметы первой необходимости, будет актер Виталий Гогунский. Он прибудет на место съемки в числе первых, сообщает Uralpress.ru.

Гогунский будет участвовать в "Новых звездах в Африке" на ТНТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я привык жить честно. Плести интриги не для меня. Я ценю в людях аналогичные качества и далек от подобных игр. Навязывать дружбу с собой я тоже, конечно, не буду", — рассказал Виталий.

Он отмечает, что в экстремальных условиях становится известно, каковы люди на самом деле, "срываются маски".

В основных испытаниях участники шоу будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на необходимые товары из специального киоска. После каждого испытания им нужно будет принимать решение, как расходовать бюджет, а в конце каждого выпуска придется выбирать, кто покинет проект, и сражаться за иммунитет.

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