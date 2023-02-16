Гогунский будет участвовать в "Новых звездах в Африке" на ТНТ

Среди знаменитостей, которые будут выживать в ЮАР на шоу "Новые звезды в Африке", зарабатывая еду и предметы первой необходимости, будет актер Виталий Гогунский. Он прибудет на место съемки в числе первых, сообщает Uralpress.ru.

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"Я привык жить честно. Плести интриги не для меня. Я ценю в людях аналогичные качества и далек от подобных игр. Навязывать дружбу с собой я тоже, конечно, не буду", — рассказал Виталий.

Он отмечает, что в экстремальных условиях становится известно, каковы люди на самом деле, "срываются маски".