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2 часа назад

"Пророк на экспорт": как американский актер стал русским мафиози

Катя Кобышева

Русский мафиози в исполнении Вигго Мортенсена стал одним из самых впечатляющих за всю историю американского кинематографа.

Как американский актер стал русским мафиози
Фото: Кадр из фильма "Пророк на экспорт"Кадр из фильма "Пророк на экспорт"

"Рамблер" рассказывает, как так вышло и почему стоит посмотреть фильм "Пророк на экспорт" с Вигго Мортенсеном.

В этой роли актер очень хорошо, причем впечатляют не только аутентичные татуировки, но и весь образ целиком. А все дело в том, что Вигго Мортенсен тщательно готовился к этой роли.

Он отправился в большое путешествие по России и успел побывать не только в Москве и Санкт-Петербурге. Как правило, иностранные туристы не забираются дальше этих городов. Но Вигго решил не ограничиваться и прокатился по небольшим городам Урала, где в полной мере сумел ощутить, что такое русский дух.

В российском дубляже это не заметно, но актер уделил особое внимание речи своего персонажа, который приобрел в его исполнении великолепный сибирский акцент. Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть фильм в оригинале без перевода. Также он произносит некоторые свои реплики на русском и украинском языках.

Кроме того, Вигго Мортенсен много читал и о ворах в законе, и о российских тюрьмах, и о традициях, принятых в них, и, конечно же, о том, что значат тюремные татуировки.

Кадр из фильма "Пророк на экспорт"

Кстати, в фильме можно также увидеть четки, которые Вигго держит в руках. Эти четки были изготовлены в тюрьме из переплавленных пластиковых зажигалок. А свой фургон, который служил ему гримеркой во время съемок, он украсил изображениями русских икон.

Киноманы отмечают, что сам фильм довольно "клюквенный", но в целом хорош, как и другие картины Дэвида Кроненберга, а вот персонаж Вигго получился отменным.

Актеры,Вигго Мортенсен,Дэвид Кроненберг,
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