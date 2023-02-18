Актер Кемпо рассказал о съемках с Безруковым и Мироновым

В пятницу в Москве состоялся первый показ фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Картина выходит в широкий прокат 23 февраля.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Фильм - о Нюрнбергском процессе, на котором в 1945 - 1946-м годах Советский Союз, США, Великобритания и Франция судили фашистских преступников. Уроки Нюрнберга спустя 75 лет стали забываться. Кто-то пытается эти уроки переписать. Но итоги Суда народов, как называли Нюрнбергский процесс, в истории навечно.

Видео дня

"Суд народов" - так назывался и фильм-хроника, снятый советским режиссером Романом Карменом в 1947-м. Теперь "Нюрнберг" напоминает о послевоенных событиях, в которых нашей стране тоже необходима была победа.

Но это уже художественная картина, поэтому здесь судебный процесс на фоне истории любви и реальной истории погибшего пленного красноармейца. Его по сюжету фильма разыскивает брат - разведчик и переводчик в Нюрнберге - Игорь Волгин.

Его сыграл Сергей Кемпо. С ним на премьере поговорил корреспондент "Родины".

- Это моя первая главная роль, - говорит 38-летний актер. - Как известно, все, что бывает в жизни впервые - это память навсегда. Не знаю, как отреагирует зритель, но, надеюсь, у фильма будет прекрасная судьба.

- Как вам давалась эта роль разведчика Волгина?

Сергей Кемпо: Не могу сказать, что легко. Есть сотни фильмов про Великую Отечественную войну. Столько героев, в том числе, в советском к но. Но мы в работе с Николаем Лебедевым уходили именно к истокам, к советскому кино. К нашим дедам и прадедам. Старались показать не глянцевого героя, а внутренний мир человека.

- Как ваша семья связана с Великой Отечественной?

Сергей Кемпо: Мой дедушка по материнской линии - участник Великой Отечественной. Бабушка была маленькой во время войны… Старики не очень любили рассказывать про войну, а когда рассказывали, я многое не понимал. Теперь вспоминаю рассказы бабушки, как ее родная сестра в бараке горела, как пришли партизаны, про страшных финнов... Когда-то мне это казалось какой-то страшной сказкой. Только сейчас понимаю, как все было. И моя роль в "Нюрнберге" - дань памяти и уважения моим старикам.

- Фильм рассчитан на массового зрителя. Как объяснить молодому поколению, что такое Нюрнбергский процесс?

Сергей Кемпо: Хороший вопрос. Я по школьной программе знал, что был такой процесс, где судили фашистов. На этом все. Но благодаря фильму и съемкам, окунулся в эту тему. Это нужно знать. Надеюсь, фильм привлечет внимание к истории. В нем не только суд, который красной нитью проходит через фильм, но и много действия, то, что молодежи нравится. Есть и история любви.

- Вы играете главную роль, при этом в фильме снимались и Сергей Безруков, и Евгений Миронов. Каково это? Как вы с ними взаимодействовали?

Сергей Кемпо: С Сергеем Витальевичем у нас была только одна сцена, а с Евгением Витальевичем много. Я мог убедиться, что это, кончено, мастер. Он и помогал, и подсказывал. Это были точечные подсказки.

- Например.