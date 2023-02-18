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42 минуты назад

Умерла звезда фильма «Чокнутый профессор» Стелла Стивенс

Мир24иещё 3

Умерла американская актриса Стелла Стивенс, снявшаяся с Элвисом Пресли в фильме «Девочки! Девочки! Девочки!», сообщил журнал Variety.

Умерла звезда фильма «Чокнутый профессор» Стелла Стивенс
Фото: Мир24Мир24

Актрисе было 84 лет. По словам сына Стивенс, она страдала болезнью Альцгеймера.

Свою кинокарьеру Стелла Стивенс начала с фильма «Скажи лишь одно для меня», после которого в 1960 году она получила премию «Золотой глобус» как лучшая дебютантка. Славу ей принесла картина «Девочки! Девочки! Девочки!». Кроме того, она снялась в фильмах «Чокнутый профессор» и «Приключения «Посейдона».

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