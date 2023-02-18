Умерла звезда фильма «Чокнутый профессор» Стелла Стивенс

Свою кинокарьеру Стелла Стивенс начала с фильма «Скажи лишь одно для меня», после которого в 1960 году она получила премию «Золотой глобус» как лучшая дебютантка. Славу ей принесла картина «Девочки! Девочки! Девочки!». Кроме того, она снялась в фильмах «Чокнутый профессор» и «Приключения «Посейдона».