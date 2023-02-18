Пенн Бэджли признался, что упустил роль в "Во все тяжкие"

Звезда сериалов "Ты" и "Сплетница" Пенн Бэджли признался, что едва не увел у Аарона Пола роль Джесси Пинкмана в культовом сериале "Во все тяжкие", сообщает Buzzfeed.
По словам актера, он успешно прошел все кастинги в проект, и в финале продюсеры выбирали между ним и Аароном Полом.
Бэджли уточнил, что решающая читка сценария проходила с участием обоих кандидатов на роль. Он также отметил, что как только Пол вошел в комнату, Бэджли понял, что упустит роль.
"Он выглядел как реальный торчок, в хорошем смысле. Понятно, что он просто вошел в образ, но это выглядело так убедительно — я был поражен. Конечно, в ту же минуту я осознал, что роль Джесси Пинкмана уйдет ему. Сожалею, что упустил этот проект, но Пол сыграл эту роль блестяще", — подытожил Бэджли.