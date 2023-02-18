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2 часа назад

Пенн Бэджли признался, что упустил роль в сериале "Во все тяжкие"

Газета.Ru

Звезда сериалов "Ты" и "Сплетница" Пенн Бэджли признался, что едва не увел у Аарона Пола роль Джесси Пинкмана в культовом сериале "Во все тяжкие", сообщает Buzzfeed.

Пенн Бэджли признался, что упустил роль в "Во все тяжкие"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актера, он успешно прошел все кастинги в проект, и в финале продюсеры выбирали между ним и Аароном Полом.

Бэджли уточнил, что решающая читка сценария проходила с участием обоих кандидатов на роль. Он также отметил, что как только Пол вошел в комнату, Бэджли понял, что упустит роль.

"Он выглядел как реальный торчок, в хорошем смысле. Понятно, что он просто вошел в образ, но это выглядело так убедительно — я был поражен. Конечно, в ту же минуту я осознал, что роль Джесси Пинкмана уйдет ему. Сожалею, что упустил этот проект, но Пол сыграл эту роль блестяще", — подытожил Бэджли.

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