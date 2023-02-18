Пенн Бэджли признался, что упустил роль в "Во все тяжкие"

"Он выглядел как реальный торчок, в хорошем смысле. Понятно, что он просто вошел в образ, но это выглядело так убедительно — я был поражен. Конечно, в ту же минуту я осознал, что роль Джесси Пинкмана уйдет ему. Сожалею, что упустил этот проект, но Пол сыграл эту роль блестяще", — подытожил Бэджли.