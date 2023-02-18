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1 час назад

Вениамин Смехов сообщил о смерти актрисы Людмилы Абрамовой

Говорит Москва

Бывшая жена Владимира Высоцкого скончалась в возрасте 83 лет.

Вениамин Смехов сообщил о смерти актрисы Людмилы Абрамовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом Смехов написал на своей странице в социальной сети.

«Красавица ВГИКа и друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, «толковый словарь поэта», как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. Вечная благодарная светлая память», — сказано в посте Вениамина Смехова.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были женаты с 1965 по 1970 год. В браке у них родились сыновья Аркадий и Никита. В 1991 году Абрамова выпустила книгу воспоминаний о Высоцком под названием «Факты его биографии».

Людмила Абрамова сыграла в фильмах «Восточный коридор», «713-й просит посадку» и написала сценарий к картине «Пока не выпал снег».

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