Вениамин Смехов сообщил о смерти актрисы Людмилы Абрамовой

Об этом Смехов написал на своей странице в социальной сети.

«Красавица ВГИКа и друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, «толковый словарь поэта», как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. Вечная благодарная светлая память», — сказано в посте Вениамина Смехова.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были женаты с 1965 по 1970 год. В браке у них родились сыновья Аркадий и Никита. В 1991 году Абрамова выпустила книгу воспоминаний о Высоцком под названием «Факты его биографии».