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2 часа назад

Скончалась бывшая жена певца Владимира Высоцкого — актриса Людмила Абрамова

Мира Маркина

Актриса Людмила Абрамова, которая была женой певца Владимира Высоцкого, умерла на 84 году жизни. Об этом в личном блоге в соцсетях сообщил актер Вениамин Смехов.

Скончалась бывшая жена Владимира Высоцкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Красавица ВГИКа и друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь поэта", как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. Вечная благодарная светлая память", — написал Смехов.

Абрамова сыграла во множестве фильмов, в том числе в "713-й просит посадку", "Восточный коридор", "Не жить мне без тебя". Помимо этого, стала автором сценария "Пока не выпал снег..."

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Актриса была женой Владимира Высоцкого пять лет, до 1970 года. Для певца это был второй брак. У пары родились двое сыновей: актеры Аркадий и Никита Высоцкие.

Ранее "Рамблер" писал о смерти актрисы Инны Чуриковой.

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