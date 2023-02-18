Скончалась бывшая жена Владимира Высоцкого

Актриса Людмила Абрамова, которая была женой певца Владимира Высоцкого, умерла на 84 году жизни. Об этом в личном блоге в соцсетях сообщил актер Вениамин Смехов.

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"Красавица ВГИКа и друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь поэта", как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. Вечная благодарная светлая память", — написал Смехов.

Абрамова сыграла во множестве фильмов, в том числе в "713-й просит посадку", "Восточный коридор", "Не жить мне без тебя". Помимо этого, стала автором сценария "Пока не выпал снег..."

Актриса была женой Владимира Высоцкого пять лет, до 1970 года. Для певца это был второй брак. У пары родились двое сыновей: актеры Аркадий и Никита Высоцкие.