Актер Лиам Нисон признался, что ненавидит секс-сцены в кино

Недавно состоявшаяся премьера картины "Марлоу" с Лиамом Нисоном в главной роли стала сотым фильмом в карьере ирландского актера. В рамках интервью журналу Vanity Fair он поделился некоторыми любопытными подробностями о собственном восприятии некогда избранной им профессии.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Нисон с некоторым придыханием отметил, что чувствует себя "старым и невероятно удачливым". Он никогда не упускает из виду того, что большая составляющая его успеха - это именно удача. Но в то, что она ему сопутствовала, актер внес свою лепту.

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Карьеру киноактера он в молодости всерьез не рассматривал. Его амбиции, если вообще можно говорить об их наличии в то время, были следующими - стать частью труппы лондонского Национального театра. Поворотным моментом стало участие в съемках "Экскалибура" Джона Бурмана, вышедшего на экраны в 1981 году, именно там перед ним во всем великолепии открылась "магия кино". Сияющие доспехи, лошади, бои на мечах - это было пределом мечтаний. И полностью его захватило.

"Марлоу", в котором Нисон играет культового детектива Филипа Марлоу, вышедшего из -под пера американского писателя Рэймонда Чандлера, стал четвертым по счету фильмом режиссера Нила Джордана с участием Нисона И, как оказалось, актерской работой, которой последний больше всего гордится, стал другой фильм из этой четверки - биографическая лента "Майкл Коллинз" 1996 года выпуска - об ирландском политическом и военном деятеле, революционере Майкле Коллинзе (1890-1922), павшем жертвой в ходе противостояния националистических сил, вскоре после обретения Ирландией независимости от Великобритании.

Для Нисона это было возможностью проникнуться ирландской историей и показать всем, что она - это и история его самого, имеющего ирландские корни. Тем более что об этом периоде не очень любили вспоминать, он запечатлен в коллективной памяти, как нечто очень мрачное и удручающее. А Майкл Коллинз был и остается противоречивой личностью, однако, как бы то ни было, он по праву является одним из отцов-основателей современного ирландского государства.

Поворотным моментом в кинематографической судьбе уже зрелого Лиама Нисона стала роль в "Заложнице" (Taken) Пьера Мореля, вышедшей на экраны в 2008 году. Благодаря ей 56-летний актер и все окружающие поняли, что он очень убедителен в амплуа героя остросюжетных фильмов. Сам Нисон на съемках понимал, что фильм ни на что особо не претендует, такое кино чаще смотрят дома, чем в кинотеатрах. Сцена с телефонном звонком, ставшая хрестоматийной, виделась ему тогда совсем в другом свете.

"Это вообще достаточно банальная история. Мой голос, без сомнения, звучал угрожающе, но мне казалось, что это банально, прямо донельзя пошло. Иногда бывает приятно, когда оказываешься неправ", - с улыбкой добавляет он.

Несмотря на крайне разнообразный и богатый опыт, есть все-таки один аспект профессии, от которого ему не по себе. Это интимные сцены. Нисон признается, что просто не может на них смотреть, его одолевает смущение. Конечно же, он знает, что речь идет о срежиссрованной мизансцене, но это… лишнее. Он с большим пониманием относится к убеждениям своего американского коллеги Пенна Бэджли, который попросил создателей сериала "Ты" уменьшить количество сексуальных сцен в четвертом сезоне из уважения к его личной жизни, и признался, что был бы рад полностью избежать участия в них. Нисон отметил, что он полностью разделяет такую точку зрения. Ему они также не нравятся. На его счету - немало киноэпизодов с таким содержанием.