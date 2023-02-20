Режиссер «Топ Гана: Мэверик» в восторге от похвалы фильма Спилбергом

Недавно Стивен Спилберг и Том Круз встретились на мероприятии и пообщались по поводу успеха фильма «Топ Ган: Мэверик» . Режиссёр поблагодарил Круза за то, что с помощью картины удалось буквально спасти Голливуд и показать, что люди хотят смотреть хорошее кино.

Это взорвало мой мозг. Сказать такое со стороны Стивена было очень любезно. Все мы, каждый режиссёр, смотрим фильмы Стивена и находим в них вдохновение на то, чтобы самим снимать картины. Услышать эти слова от него было настоящей гордостью. Я рад за Тома, потому что знаю, как он усердно работал над фильмом.