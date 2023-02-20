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1 час назад

Эмма Маки покинула сериал "Половое воспитание" после четвертого сезона

Газета.Ruиещё 1

Актриса Эмма Маки заявила, что не появится в пятом сезоне сериала Netflix «Половое воспитание» («Сексуальное просвещение»). Об этом пишет Deadline.

Эмма Маки покинула "Половое воспитание" после четвертого сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда исполнила в проекте роль Мейв Уайли. «Я закончила съемки в четвертом сезоне на прошлой неделе! Нет, меня не будет в пятом сезоне. Я попрощалась с Мейв», — объяснила Маки. Также персонажу актрисы будет уделено меньше экранного времени в четвертом сезоне, дата выхода которого еще не анонсирована.

Ранее сообщалось, что Шути Гатва попрощался с ролью Эрика, которую он играл в сериале «Сексуальное просвещение» в течение четырех сезонов.

Актеры,Половое воспитание,
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