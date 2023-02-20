Эмма Маки покинула "Половое воспитание" после четвертого сезона

Звезда исполнила в проекте роль Мейв Уайли. «Я закончила съемки в четвертом сезоне на прошлой неделе! Нет, меня не будет в пятом сезоне. Я попрощалась с Мейв», — объяснила Маки. Также персонажу актрисы будет уделено меньше экранного времени в четвертом сезоне, дата выхода которого еще не анонсирована.