Эмма Маки покинула "Половое воспитание" после четвертого сезона

Актриса Эмма Маки заявила, что не появится в пятом сезоне сериала Netflix «Половое воспитание» («Сексуальное просвещение»). Об этом пишет Deadline.
Звезда исполнила в проекте роль Мейв Уайли. «Я закончила съемки в четвертом сезоне на прошлой неделе! Нет, меня не будет в пятом сезоне. Я попрощалась с Мейв», — объяснила Маки. Также персонажу актрисы будет уделено меньше экранного времени в четвертом сезоне, дата выхода которого еще не анонсирована.
Ранее сообщалось, что Шути Гатва попрощался с ролью Эрика, которую он играл в сериале «Сексуальное просвещение» в течение четырех сезонов.