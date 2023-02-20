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13 минут назад

Умер снявший "Крепкий орешек 2" и фильмы про Джейсона Борна оператор

Российская Газета

Скончался Оливер Вуд, номинант премии BAFTA, значительный кинооператор, начавший карьеру в конце 60-х.

Умер снявший "Крепкий орешек 2" и фильмы про Джейсона Борна оператор
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Вуд снял "Неоновых маньяков", сиквел "Крепкого орешка", "Два дня в долине", "Могучего Джо Янга", "Без лица", "Фантастическую четверку" 2005-го, линейку боевиков про Джейсона Борна и еще порядка полусотни проектов. Последней работой кинематографиста стал прошлогодний "Морбиус".

Вуд отошел за неделю до своего 81-летия в окружении родных в своем доме в Голливуде. Причиной стал рак, сообщила СМИ его представитель.

Оливер Вуд родился 21 февраля 1942 года в Лондоне, в 19 лет переехал в Нью-Йорк, продолжив снимать ленты категории "Б". Первый серьезный прорыв - приглашение поработать над сериалом "Полиция Майами": Вуд был ведущим оператором шоу в 1987-1989 годах, сняв 53 эпизода.

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