Умер снявший "Крепкий орешек 2" и фильмы про Джейсона Борна оператор

Скончался Оливер Вуд, номинант премии BAFTA, значительный кинооператор, начавший карьеру в конце 60-х.

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Вуд снял "Неоновых маньяков", сиквел "Крепкого орешка", "Два дня в долине", "Могучего Джо Янга", "Без лица", "Фантастическую четверку" 2005-го, линейку боевиков про Джейсона Борна и еще порядка полусотни проектов. Последней работой кинематографиста стал прошлогодний "Морбиус".

Вуд отошел за неделю до своего 81-летия в окружении родных в своем доме в Голливуде. Причиной стал рак, сообщила СМИ его представитель.