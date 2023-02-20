Российский актер рассказал о нежелании переезжать в Москву

Российский актер Антон Жижин заявил, что долгое время не хотел переезжать из Екатеринбурга в Москву. О своем нежелании менять место жительства он рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жижин отметил, что проживал в Екатеринбурге, когда начал сниматься в кино, однако после очередного сезона одного из сериалов решил остаться с семьей в Москве. «Я занят в спектаклях здесь, мы много гастролируем. В связи с этим мне пришлось переехать. Я до последнего не хотел: думал, буду сниматься какое-то время в кино и спокойно жить в Екатеринбурге. Три года так и происходило, но потом мы поняли, что надо быть здесь», — объяснил актер.

Актер отметил, что вырос в деревне и переехал в Екатеринбург, где ему было комфортно находиться. При этом Москву он рассматривал как место, где можно развивать карьеру. «Екатеринбург — первый город, в который я переехал из деревни. Я деревенский человек. Екатеринбург для меня — как небольшая деревня, где мне тепло, хорошо, куда я приезжаю на пару дней, а Москва — рабочий город. Деревенские корни меня не отпускали», — добавил Жижин.