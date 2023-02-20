Кто на самом деле должен был играть Арагорна во «Властелине колец»

Роль Арагорна в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона сделала актера Вигго Мортенсена звездой мирового масштаба. Однако мало кто знает, что роль, изменившая его жизнь, досталась ему случайно. Кто на самом деле должен был играть последнего вождя следопытов, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец" Кадр из фильма "Властелин колец"

Питер Джексон приступил к съемкам первого фильма из трилогии «Властелин колец» в 1999 году. У режиссера было четкое представление о том, как должны выглядеть главные герои, и кто их будет играть. В роли Арагорна Джексон видел Дэниэла Дей Льюиса, но тот наотрез отказался принимать участие в проекте. Велись также переговоры с Николасом Кейджем, Расселом Кроу и Вином Дизелем, но в итоге на роль утвердили ирландского актера Стюарта Таундсенда. Он шесть недель усиленно готовился к съемкам: ездил верхом, дрался на мечах и врукопашную и даже изучал средневековые обычаи.

Кадр из фильма "Воскресший"

Однако на площадке отношения с командой у него не сложились. Накануне начала съемок Питер Джексон объявил ирландцу, что тот уволен. По официальной версии, режиссера категорически не устроило, как Таунсенд выглядит в кадре, мол, слишком молод для роли Странника. По неофициальной — Питер и Стюарт не сошлись характерами. За ирландцем тянулась слава дебошира.

Так Арагорном стал Вигго Мортенсен. Он получил предложение случайно и вообще не собирался соглашаться. Актера уговорил принять предложение Джексона сын, фанат саги Толкиена.

Кадр из фильма "Властелин колец"

Увольнение из «Властелина колец» стало огромным ударом для Стюарта Таунсенда, а самым неприятным для актера оказался отказ кинокомпании выплачивать ему деньги: контракт был составлен таким образом, что срок его работы над фильмом признали недостаточным.

Карьера Таунсенда после истории с «Властелином колец» некоторое время буксовала на месте. В 2002 году он сыграл вампира Лестата в фильме «Королева проклятых» — эта роль стала одной из самых заметных в его карьере. После были съемки и в других картинах, а затем Стюарт переключился на сериалы. Однако никаких выдающихся проектов в его жизни больше так и не случилось.