Болдуину смягчили обвинения в убийстве

Прокуратура штата Нью-Мексико уменьшила срок тюремного наказания для обвиняемого в непредумышленном убийстве актера Алека Болдуина. Теперь артисту грозит 18 месяцев вместо пяти лет. Об этом сообщает издание The New York Times.

Обвинение смягчили в силу того, что адвокатам звезды удалось доказать, что обвинительное заключение изначально было составлено неверно. Оно базировалось на основе новых законов штата, которые не были введены на момент совершения преступления.