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7 минут назад

Актеру Алеку Болдуину смягчили обвинения в убийстве

Катерина Саломе

Прокуратура штата Нью-Мексико уменьшила срок тюремного наказания для обвиняемого в непредумышленном убийстве актера Алека Болдуина. Теперь артисту грозит 18 месяцев вместо пяти лет. Об этом сообщает издание The New York Times.

Болдуину смягчили обвинения в убийстве
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Обвинение смягчили в силу того, что адвокатам звезды удалось доказать, что обвинительное заключение изначально было составлено неверно. Оно базировалось на основе новых законов штата, которые не были введены на момент совершения преступления.

Жена Болдуина высказалась после обвинений мужа

Поблажку получил не только актер. Прокуратура также смягчила обвинение в отношении ответственной за оружие на съемочной площадке Ханны Гутьерес-Рид.

Ранее мы писали о том, что Алек Болдуин готовится стать дедушкой.
Актеры,Алек Болдуин,
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