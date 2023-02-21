Актриса Агата Муцениеце станет новой звездой откровенного шоу «Абсолютно нага». Она предстанет в главной роли в проекте вместо своей коллеги Екатерины Варнавы. Информация появилась на официальном сайте театра-кабаре Crave Theatre Moscow, где в скором времени возобновится показ проекта.

Настолько откровенная роль станет первой в карьеры экс-супрги Павла Прилучного. Создали театрального проекта называют этот формат «феерией, вдохновленной кабаре и стендапом».

Отметим, что премьерный показ запланирован на 15 марта. Стоимость билетов колеблется от 15 до 50 тысяч рублей.

Напомним, постановка шла в театре почти на протяжении года. Но в какой-то момент внезапно исчезла из афиш.