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1 час назад

Агата Муцениеце заменит Екатерину Варнаву в популярном шоу

Катерина Саломе

Актриса Агата Муцениеце станет новой звездой откровенного шоу «Абсолютно нага». Она предстанет в главной роли в проекте вместо своей коллеги Екатерины Варнавы. Информация появилась на официальном сайте театра-кабаре Crave Theatre Moscow, где в скором времени возобновится показ проекта.

Настолько откровенная роль станет первой в карьеры экс-супрги Павла Прилучного. Создали театрального проекта называют этот формат «феерией, вдохновленной кабаре и стендапом».

Агата Муцениеце похвасталась джинсами сына за 100 тысяч

Отметим, что премьерный показ запланирован на 15 марта. Стоимость билетов колеблется от 15 до 50 тысяч рублей.

Напомним, постановка шла в театре почти на протяжении года. Но в какой-то момент внезапно исчезла из афиш.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце готовится к операции.

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