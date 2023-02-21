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28 минут назад

Умерла индийская актриса Бела Бозе

Российская Газета

Скончалась звезда Болливуда Бела Бозе, индийская актриса и танцовщица, вдова актера и режиссера Ашиша Кумара. Работы Бозе были хорошо знакомы нашему зрителю - ряд классических лент с ее участием шел в советском прокате.

Умерла индийская актриса Бела Бозе
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

За карьеру Бозе снялась в более чем двухстах картинах в Болливуде и региональных студиях. Часть из них - национальные блокбастеры.

Бозе отошла на 80-м году жизни 20 февраля, передает India Today. Подробности не уточнены.

Бела Бозе родилась в 1943 году в Калькутте в богатой семье, отец торговал тканями. Далее последовал финансовый крах, семья потеряла состояние из-за незадачи с банком и переехала в Бомбей, где Бела, тогда еще школьница, стала зарабатывать танцами. Ситуацию усложнило то, что отец вскоре погиб в ДТП, - и Бела полностью ушла в шоу-бизнес, едва закончив школу.

Девушку заметили в 1959-м, когда она снялась в танцевальном номере с Раджем Капуром. В 1967-м Беда вышла замуж за Кумара, родила дочь, сына, и постепенно оставила экраны.

Среди фильмов Бозе - "Родной сын", "Сын по неволе", "Сводный брат", "Старший брат", "Деверь", "Любовные письма", поучительный мюзикл с крайне странным сюжетом "Ирония судьбы" (муж бросает жену после того как убеждается, что та не умеет читать и писать), "Чудак", "Тарзан и Делилах", "Тарзан в Дели", "Тарзан и Кинг Конг", "Пришельцы с Марса в Индии".

Актеры,Радж Капур,
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