Вера Алентова: биография, роли, личная жизнь

Вера Алентова - одна из самых мощных актрис на всем пространстве бывшего СССР. 21 февраля она отмечает день рождения.
"Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь и карьера актрисы и чем она занимается сейчас.
Вера Алентова родилась в 1942 году в городе Котлас Архангельской области. И мама, и папа были актерами местного театра. Но детство назвать безоблачным нельзя. В 1946 году от воспаления легких умирает ее отец, они с мамой перезжают на Украину, оттуда в Узбекистан, а потом на Алтай. Везде мама, кроме работы в театре, находила подработку, чтобы обеспечить себя и дочь. Первый раз на сцену она вышла в восьмилетнем возрасте и "заболела" театром.
Когда Вере было 15 лет, ее мама вышла замуж за актера барнаульского театра. Отчим видел в девочки задатки актрисы, но мама была против, она считала, что профессия должна быть более надежной. Вера готовилась поступать в медицинский, но на подготовительных курсах оказалась в операционной, где потеряла сознание. В итоге после школы она записалась во вспомогательную группу актеров барнаульского театра и пошла работать на завод, поскольку на вступительные экзамены она везде опоздала.
Отработав почти год на заводе, Вера отправилась в Москву. Жизнь разделилась на до и после, когда она увидела себя в списке поступивших. В институте она познакомилась с Владимиром Меньшовым, а на втором курсе они поженились. Жили скромно, но дружно. А после окончания института Вера попала по распределению в Театр имени Пушкина, в котором служит до сих пор, а Владимира - в Ставрополь. В какой-то момент они чуть не развелись, но все же смогли сохранить брак.
У Веры Алентовой было много работы в театре, в кино она снималась реже, отказываясь от киноролей в пользу театральных. По-настоящему знаменитой ее сделал муж - Владимир Меньшов, который пригласил ее на главную роль в своем фильме "Москва слезам не верит".
Это один из немногих отечественных фильмов, который получил премию "Оскар". Но не смотря на такой успех, Вера Алентова по-прежнему предпочитала театр. Кстати, в фильмах-своего мужа режиссера актриса появлялась нечасто. Еще одна их совместная работа - фильм "Ширли-мырли", в котором Вера Алентова исполнила роли четырех персонажей.
В 2021 году не стало Владимира Меньшова, для семьи это стало серьезным ударом. Но жизнь продолжается, и Вера Алентова все еще выходит на сцену родного театра, например, в спектакле "Мадам Рубинштейн".