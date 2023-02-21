Вера Алентова: биография, роли, личная жизнь

Вера Алентова - одна из самых мощных актрис на всем пространстве бывшего СССР. 21 февраля она отмечает день рождения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь и карьера актрисы и чем она занимается сейчас.

Видео дня

Сложное детство

Вера Алентова родилась в 1942 году в городе Котлас Архангельской области. И мама, и папа были актерами местного театра. Но детство назвать безоблачным нельзя. В 1946 году от воспаления легких умирает ее отец, они с мамой перезжают на Украину, оттуда в Узбекистан, а потом на Алтай. Везде мама, кроме работы в театре, находила подработку, чтобы обеспечить себя и дочь. Первый раз на сцену она вышла в восьмилетнем возрасте и "заболела" театром.

Когда Вере было 15 лет, ее мама вышла замуж за актера барнаульского театра. Отчим видел в девочки задатки актрисы, но мама была против, она считала, что профессия должна быть более надежной. Вера готовилась поступать в медицинский, но на подготовительных курсах оказалась в операционной, где потеряла сознание. В итоге после школы она записалась во вспомогательную группу актеров барнаульского театра и пошла работать на завод, поскольку на вступительные экзамены она везде опоздала.

В Москве

Отработав почти год на заводе, Вера отправилась в Москву. Жизнь разделилась на до и после, когда она увидела себя в списке поступивших. В институте она познакомилась с Владимиром Меньшовым, а на втором курсе они поженились. Жили скромно, но дружно. А после окончания института Вера попала по распределению в Театр имени Пушкина, в котором служит до сих пор, а Владимира - в Ставрополь. В какой-то момент они чуть не развелись, но все же смогли сохранить брак.

Карьера

У Веры Алентовой было много работы в театре, в кино она снималась реже, отказываясь от киноролей в пользу театральных. По-настоящему знаменитой ее сделал муж - Владимир Меньшов, который пригласил ее на главную роль в своем фильме "Москва слезам не верит".

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Это один из немногих отечественных фильмов, который получил премию "Оскар". Но не смотря на такой успех, Вера Алентова по-прежнему предпочитала театр. Кстати, в фильмах-своего мужа режиссера актриса появлялась нечасто. Еще одна их совместная работа - фильм "Ширли-мырли", в котором Вера Алентова исполнила роли четырех персонажей.